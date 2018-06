Colau busca ara ''diàleg i distenció'' entre el Gobierno i Catalunya

Última actualització Dimarts, 5 de juny de 2018 17:30 h

La líder dels comuns demana a Sánchez que "faci tot el que sigui a les seves mans" per l'apropament dels dirigents empresonats a centres catalans

Redacció | L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dimarts que Barcelona està "plenament disposada a col·laborar" amb la Generalitat i amb el govern espanyol per tal que l'etapa de "canvi esperançador" que s'obre a Catalunya i l'Estat "fructifiqui".

"Que l'etapa constructiva, de diàleg, i de distensió es consolidi", ha afegit en una declaració des del Saló de la Ciutat de l'Ajuntament. Colau, que ja ha demanat reunions amb els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez, reclama així que la nova etapa sigui "una realitat i no només una declaració d'intencions". I, en tornar a reclamar l'alliberament dels dirigents polítics presos, Colau ha demanat a Sánchez que faci "tot el possible" per apropar-los a centres penitenciaris catalans.

Colau ho ha demanat explícitament a Sánchez i creu que pot fer-ho "a través dels mecanismes" com la fiscalia o amb reformes "jurídiques".



Tot i que en ple procés judicial l'alliberament és a mans dels jutges, Colau considera que l'apropament dels presos és un tema "prioritari" sobre la taula, sobretot en la "nova etapa" que veu al govern espanyol i a la Generalitat per tal que es "consolidi" un canvi "esperançador". "Mentre la llibertat no sigui possible com a mínim pot fer el màxim possible perquè siguin apropats a presons catalanes i es deixi de maltractar les seves famílies i persones estimades", ha afegit.



"Gestos concrets"

L'alcaldessa de la capital catalana ha demanat així que Sánchez faci "gestos concrets" en línia amb el discurs durant la moció de censura que el va situar a la Moncloa la setmana passada. Un "gest humanitari", ha insistit. En ser preguntada si això també passaria per un indult més endavant, Colau ha evitat "anticipar-se" i ha optat per anar "fase a fase". De moment, demana a tothom que es facin "els màxims esforços" en aquest sentit. "El nou govern té moltes eines per incidir en un sentit o en un altre", ha assegurat en aquest context.

En aquesta nova etapa de diàleg, Colau vol que Generalitat i Estat també "es posin les piles" en aspectes com l'habitatge. Hi veu una "emergència a la ciutat" i per això demana que es potenciïn canvis legislatiu per aturar les apujades "abusives" de lloguer. També vol negociar finançament per al transport públic i a les escoles bressol. I veu com a eixos prioritaris abordar el sensellarisme i la crisi dels refugiats i la lluita contra la violència masclista.