Estat podrit: l'ex cap d'Antifrau a Espanya va filtrar informació confidencial al seu marit, investigat per blanqueig

No hi ha cap vot

Segons ha avançat 'La Vanguardia', García-Valdecasas va ser una de les persones encarregades -juntament amb la Fiscalia Anticorrupció- d'analitzar tota la informació aportada per l'exempleat de l'HSBC, Hervé Falciani, sobre defraudadors fiscals. Va ser, de fet, en aquesta investigació on va sortir el nom de Venture Finanzas, societat d'inversió a través de la qual diu la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, la Fiscalia i l'Audiència Nacional que el seu marit podria haver estat repatriant fons de clients de l'HSBC a Espanya a través d'Andorra. També se l'acusa d'haver defraudat prop de 4 milions d'euros entre el 2011 i 2012.

En aquest context, el 2016, es va registrar per ordre judicial la seva oficina i el domicili del matrimoni; quan García-Valdecasas era la màxima responsable de la unitat de l'Agència Tributària i persona de confiança a l'Audiència Nacional i a la Fiscalia Anticorrupció. Arran d'això, ha acabat transcendint que -segons la Fiscalia, al novembre del 2015- García-Valdecasas va usar el seu correu corporatiu per enviar un informe confidencial al correu personal del seu marit sobre els temes que s'estaven investigant. Tot plegat envoltat del silenci còmplice de l'aleshores departament de Cristóbal Montoro, que no va prendre cap mesura en conèixer que el marit de la seva cap de l'ONIF podria haver participat en un blanqueig de capitals per afavorir a defraudadors.L'excusa de Pérez Calzada davant el jutge de l'Audiència Nacional (que, l'abril passat, va fer-lo declarar com a investigat) hauria estat que la seva dona li va enviar el correu per tenir ella una còpia a casa i poder treballar sobre el document. El document que li va remetre es tracta d'una part de la investigació a l'exministre d'Economia i exvicepresident del Govern, Rodrigo Rato.