[Primícia] El PSC arriba a la Moncloa en ple escàndol pels nous imputats per corrupció al CCB

El jutjat d'instrucció número 2 de Badalona se centra en unes suposades irregularitats en la concessió dels permisos i llicències d'explotació d'un centre lúdic a Sant Adrià, a la zona coneguda com a Marina Besòs, que hauria actuat com a discoteca sense permisos aprofitant una sequera per a transformar un espai d'esbarjo estiuenc amb piscines a una zona d'oci nocturn.

Si fins ara hi havia com a imputats el llavors alcalde en el moment on es van produir els fets (anys 2008-13) i president del CCB, Jesús Canga , l'actual batlle Joan Callau i Bartolí , així com el secretari municipal, Josep Reverendo , el regidor de serveis tècnics, Ricardo Silvestre , els tècnics municipals Enric Padrós i José Leal i els directius de les empreses que van gestionar el centre lúdic, ara s'hi afegeixen més càrrecs vinculats al PSC. Aquests són: Pedro Rivero Hidalgo , actual regidor PSC a Sant Adrià del Besòs, primer Tinent d'alcalde i President de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals, Maria Teresa Juncosa , consellera de l'empresa UAR Barcelona, Marta Glòria Vilardich , cap de Servei de Territori de Sant Adrià, Jaume Vendrell Amat del PSC de Gavà i gerent comarcal del Consell Comarcal del Barcelonès i Marta Gibert , secretaria general del Consell Comarcal del Barcelonès.

Ampliació de delictes, alguns amb penes de presó





El Fiscal apuja el to de les acusacions perquè el jutge investigui i ara declara nous delictes, alguns amb penes de multa i inhabilitació o, directament, presó. Considera que hi ha indicis sòlids per acusar els imputats de prevaricació administrativa, prevaricació urbanística, frau a l'administració pública i malversació de cabals públics.

Recomanacions de pagar en negre

directe!cat va oferir en exclusiva com , l'última persona citada que està imputada, Marta Gibert, oferia als empresaris en conflicte pel cas "Marina Besòs" arribar a un acord entre ells pagant-se una indemnització que no passés per Hisenda. La secretària accidental opinava que "és millor pactar-ho per evitar-se un impost de merda que es menja una quantitat enorme".

Presumpte delicte de col·laboració amb narcotraficants

Ara fa tot just un any, els Mossos d'Esquadra detenien el regidor del PSC de Sant Adrià de Besòs en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues, Juan Carlos Ramos Sánchez. La investigació relacionada amb una organització criminal , establerta al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Fins al moment, els Mossos d'Esquadra han intervingut importants quantitats de diners en efectiu, 162 quilos de plantes i 15 quilos de cabdells de marihuana. Un mes després, Juan Carlos Ramos va declarar durant 3 hores responent a totes les preguntes per a mostrar una voluntat de cooperació.

Tot el PSC, còmplice

La cúpula del PSC, amb Miquel Iceta i Meritxell Batet, han fet els ulls grossos a tots aquests casos de corrupció a d'altres que han esquitxat de ple els socialistes catalans, com el suposat tràfic d'influències i comisions a la Feria de Abril, el greu cas Inipro que afectava especialment els ajuntaments de Tarragona i Viladecans i el mateix "Marina Besòs". De fet, Miquel Iceta, a les passades eleccions municipals, feia campanya al costat de gent investigada com Sito Caga (expulsat del consorci Besòs) i l'alcalde Joan Callau i Bartolí (que ho seria poc després) o a la festa de la rosa del PSC a Gavà, on hi va intervenir Meritxell Batet i Miquel Iceta (el famós crits de, Pedro libranos de Rajoy y del PP) hi havia tota la plana del PSC ara imputada, també Juan Carlos Ramos.