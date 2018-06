Colau usa el seu poder als comuns per transformar la direcció del partit al gust de la seva parella

Així, la majoria dels espais de comandament aniran a parar a dirigents afins a David Cid (al capdavant d'ICV) o Adrià Alemany, influent en les decisions de Barcelona en Comú i parella d'Ada Colau. Una raó que, potser, explicaria perquè l'alcaldessa ha decidit entrar en tromba en qüestions de partit de les quals s'havia mantingut al marge fins ara.

La intervenció d'Ada Colau ha estat clau en el desenllaç del debat intern dels comuns: tot i que, en un principi, Domènech havia mostrat el seu suport a Alamany (en el punt de mira d'una part de la formació pel seu apropament a l'independentisme) ha acabat decantant-se per compartir la direcció amb l'ala del partit que més distàncies vol prendre amb el sobiranisme. De fet, segons ha avançat 'Nació Digital', la branca que apostava per la candidatura d'Alamany a la coordinació general no gaudirà de gaire presència a la nova direcció.