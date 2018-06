[Vídeo] Els somnis humits de Margallo amb Albert Rivera

No hi ha cap vot

El exministro del PP García-Margallo pidiendo la unión del Partido Popular y Ciudadanos en un solo partido.



Por si todavía dudáis de lo que realmente es @Ciudadanoscs.

Que se entere toda España.



¡DIFUNDE! pic.twitter.com/fkvXrSky9O — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 5 de juny de 2018

Segons ell, el que vol fer amb el líder de la formació taronja és una "refundació de tot el centre dreta". És -ha dit- el que li agradaria, "posats a somiar": tornar al concepte de la UCD, el primer partit en governar Espanya després del franquisme, després de més de quaranta anys.En la seva aparició televisiva, Margallo també ha aprofitat per insistir en les seves crítiques a Soraya Sáenz de Santamaría que, segons ell, ha jugat "una influència molt molt poderosa en els mitjans de comunicació". "En tots aquests anys la seva figura ha sortit immaculada, mentre no puc dir el mateix de la de Mariano Rajoy o qualsevol de nosaltres ", ha etzibat. Sobre l'elecció de Josep Borrell com a ministre d'Exteriors del Govern de Pedro Sánchez, ha tornat a mostrar la coincidència d'opinions cada vegada més freqüent entre PP i PSOE, assegurant que és una decisió "esplèndida".