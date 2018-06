[Vídeo] Rajoy no pot suportar els aplaudiments per la seva dimissió: ''Que alguien pare, coño''

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

5 de juny de 2018, 19.52 h





Mari ano Rajoy, que portser no ho sabies quin és el destí dels ÍDOLS AMB PEUS DE FANG com tu o com l'Asnal, perdó Ansar, perdó, volia dir RebuAznar, no, no . . . Graznar ??





HUAH HUAH HUAH . . . quina colla d'INCOMPETENTS IL.LUSOS que són aquests franquistes ePPanyols . . .