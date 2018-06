Un alt càrrec del PP a Badajoz fa apologia del cop d'Estat del 36 per acabar amb Pedro Sánchez

Última actualització Dimarts, 5 de juny de 2018 20:05 h

Juan Antonio Morales va rebre un premi de la Fundación Francisco Franco

Gerard Sesé @gerardsese | Davant del procés català i les aspiracions de llibertat de Catalunya, el PP s'ha anat traient la careta i ha deixat aflorar el seu costat més radical amb cert tuf predemocràtic. De totes maneres, n'hi ha qui no se n'amaga gens ni mica, com és el cas de Juan Antonio Morales secretari Provincial del PP a Badajoz i diputat a l'Assemblea d'Extremadura.

No saber perdre és greu i encara més no acceptar el joc democràtic. La victòria de Pedro Sánchez davant Mariano Rajoy a la moció de censura del passat divendres no ha agradat gens a Juan Antonio Morales que ha fet un tuit aberrant i esgarrifós contra Pedro Sánchez i els que han donat la majoria parlamentària al PSOE. Una publicació que hagués estat investigada i acusada d'un delicte d'odi si hagués provingut de la ideologia contrària a la que Juan Antonio Morales representa i escampa de la manera més extremista.

Ha col·locat una foto del líder dels socialistes espanyols, i actual president d'Espanya, Pedro Sánchez, amb les xifres següents al cap: 1934-36, en referència a l'últim govern, conservador, que hi va haver abans del cop d'Estat mortífer i tumultuós de Francisco Franco. A més, al costat de la foto hi col·loca una altra imatge, en aquest cas d'uns voltors esbudellant un cadàver.

Premi de la Fundació Francisco Franco

El 2 de desembre de 2016 en un sopar de la Fundación Francisco Franco Juan Antonio Morales va recollir el guardó com "cavaller d'honor" per la seva "tasca destacada en la defensa de la veritat històrica i de la memòria del Caudillo i la seva gran obra". En concret, Morales va rebre el premi per la seva lluita contra el PSOE i la Diputació Provincial de Badajoz per evitar que s'esborrin els vestigis del franquisme. Segons la Fundació Franco, el dirigent del PP va denunciar "l'adoctrinament" que pateixen els nens a les escoles en rebre una "història tergiversada del franquisme".

SABADO: ¡¡Con esos Pensamientos y con esos Buitres, se avecinan momentos convulsos, de conflictos y de problemas innecesarios...!!. ¡¡Pobre España…!!. #HistoriaDeEspaña pic.twitter.com/rWgQFxMRcq — Juan Antonio Morales (@Juan_A_Morales) 2 de juny de 2018

