Venen merchandising dels agents de la policia espanyola que van apallissar els catalans l'1-O

Doncs bé, sembla que tot això li ha semblat tan admirable a una empresa de Saragossa com per vendre samarretes en honor seu. 'Army surplus Zaragoza' , una companyia de productes del món militar i policial espanyol, ofereix online la peça de roba amb el nom "Camiseta UPR Ope. Copernico 2017"; en referència a la Unitat de Prevenció i Reacció de la Policia Nacional (duu el seu logo) que va apallissar ancians i joves a Catalunya i que -segons el web del cos de seguretat espanyol- s'hauria de dedicar a "la prevenció, manteniment i, si escau, restabliment de l'ordre i la seguretat ciutadana".

Per 15 euros (impostos inclosos) tothom pot tenir, doncs, un record del greuge recent més important que ha impartit l'Estat a Catalunya. Varietat de talles i colors per recordar la brutal repressió que el Gobierno va usar contra els votants d'un referèndum que únicament volien exercir el seu dret a votar. Tot, amb un missatge que sembla voler acarnissar-se encara més amb els catalans: "En esta familia nadie lucha solo", diu el text estampat sobre el cotó, amb la bandera espanyola i els escuts de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

