Portades: Rajoy se'n va ''amb llàgrimes i sense successor'', segons 'El Mundo'

Josep Pagès i Canaleta CARDEDEU UN AJUNTAMENT QUE FA MOLTS CARRIL BICI I NO MULTA ELS CICLISTAS QUE BAN PER SOBRE LES ACERAS TENIN MASES ZONES VERMELLES A CARDEDEU QUIM TORRA A FET UN NOU GOVERN CATALÀ AUTONOMISTA BENVINGUT EL GOVERN AUTONÒMIC CATALÀ GRACIAS QUIM TORRA QUIM TORRA A FET UN NOU GOVERN CATALÀ AUTONOMISTA BENVINGUT EL GOVERN AUTONÒMIC CATALÀ GRACIAS QUIM TORRA

6 de juny de 2018, 09.49 h

SON LLÀGRIMES DE COCODRILO Les de RAJOY ,Son LLàgrimes Falses ..ARA VOLIA FER PENA



Aixo de Enfonsat NO Acabat SI Ara podria dir RAJOY , AIXO S´HA ACABAT CON VA DIR PUIGDEMONT



ARA CIUTADANS I P.P. Tornaran a ser rivals no aliados Ara han de LLUITAR PER EL VOT DE DRETES ESPANYOL



EL PDECAT JUNTS PER CATALUNYA LLUITAR PER EL VOT DE LA DRETA CATALANA I CORRUPTA 3%











