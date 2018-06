L'adéu de Rajoy obre una porta al retorn d'Aznar

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 09:30 h

L'expresident contempla participar en la carrera per liderar el PP

Redacció | Dimarts d'emocions fortes al PP. Després de l'anunci de dimissió de Mariano Rajoy hi havia més sorpreses.

Sense anar més lluny, l'expresident José María Aznar s'ofereix a reconstruir la centredreta espanyola, però des de la distància, això sí. I no ha esperat gaire per proposar-se. "La centredreta nacional està desarticulada. Des de la meva posició actual, no des de cap altra, estaria encantat de participar en la seva reconstrucció", assegurava Aznar en un acte a Madrid.

Cal esmentar que Aznar sempre ha estat molt crític amb Rajoy, tant per la pujada d'impostos com la manera d'afrontar la crisi política a Catalunya. L'exlíder del PP esperava molta més duresa per part de Rajoy en l'actuació a Catalunya.

Aznar molt dolgut va abandonar fins i tot la presidència d'honor del partit i des de la fundació FAES, que presideix, havia discrepat també de l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, després que se li escapés fa mesos que PSOE i PP s'haurien d'haver posat d'acord amb l'Estatut.

