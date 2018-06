Colau obre la porta a recuperar l'acord de govern amb el PSC

Colau s'ha mostrat molt satisfeta per aquesta "etapa de canvi esperançadora" que comença ara després de fer fora el PP del Gobierno. Per l'alcaldessa, aquesta voluntat d'acord s'ha de traslladar a totes les institucions.



"Si hi ha un clima d'acord a l'Estat, també ha de ser a Barcelona", ha defensat Colau tot afegint que amb els partits que tenen més coincidències programàtiques és amb el PSC i ERC. D'altra banda, ha lamentat que certs partits municipals estiguin prioritzant més la campanya que la ciutat.



Amb tot, s'ha mostrat oberta a pactar de nou amb el PSC malgrat el "despropòsit" a Badalona. En aquest sentit, ha criticat durament els socialistes a la ciutat que donen suport a un partit "racista com el d'Albiol", que va dir que "s'havia de netejar Badalona". "Tant de bo s'aturi perquè no ho entenc", ha reblat Colau.



Les "dues ànimes" al PSC



L'alcaldessa ha considerat que els socialistes han tingut dues ànimes en aquest temps: una línia més "dura i autoritària" aliant-se amb el PP i Cs per intervenir l'autogovern de Catalunya i avalar la repressió, i una línia més progressista que aposta pel diàleg amb Catalunya. Un "canvi de rumb" que l'alcaldessa ha abraçat amb satisfacció.



Acostament dels presos



Pel que fa a la nova relació entre Catalunya i l'Estat, ara amb Pedro Sánchez al capdavant, Colau ha demanat que el nou president tingui un gest de solidaritat amb les persones preses i les seves famílies.



Sobre la problemàtica dels narcopisisos a Ciutat Vella i al Raval, l'alcaldessa ha defensat el "pla de xoc" que han aplicat: "hores extres a la Guàrdia Urbana, més serveis de neteja, etc".

Segons Colau, "el tema del narcotràfic va més enllà", i per això, considera necessari parlar amb tots els actors per revertir la situació: l'Estat, el conseller d'Interior i també amb el port i l'aeroport.

En aquest sentit, ha dit que està en contacte amb el gabinet del president de la Generalitat, Quim Torra, per reunir-se ben aviat i començar a parlar de mesures per la ciutat on es prioritzi l'agenda social.

D'altra banda, ha exigit que es reverteixi la judicialització del procés i s'obri la via de la negociació, tan necessària, ha defensat.