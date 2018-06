Espanya és el primer país d'Europa Occidental que experimenta una de les cinc caigudes més importants en termes de pau

La "mà dura" de l'Estat contra el cas català s'apunta com una de les causes de la pèrdua de pacifisme. D'altra banda, també s'assenyala l'aplicació de l'article 155 i la convocatòria forçada de les eleccions del 21-D.

A part de les "tensions polítiques internes" i la tensió "elevada" en relació a l'1-O, l'informe també apunta com a causa de la caiguda, "l'augment del terrorisme", en referència als atemptats del 17 d'Agost a Barcelona i Cambrils.

L'informe destaca que "per primera vegada" un país de l'Europa occidental experimenta una de les cinc caigudes més importants en termes de pau. Una caiguda que ni tan sols és proporcional a la pèrdua generalitzada que, segons alerta l'índex, es produeix a Europa, segons informa el diari citat.

