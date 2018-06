Torra reivindica que el seu Govern vol mantenir la continuïtat del llegat i la feina feta dels predecessors

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 11:15 h

En la compareixença per explicar la composició de l'executiu al Parlament estableix els drets socials com a "motor de canvi republicà"

Redacció | El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat des de l'hemicicle del Parlament que el seu Govern ha vingut a fer fora el 155 i a treballar pel mandat de les darreres eleccions i pel resultat de l'1-O. D'aquesta manera, ha definit l'objectiu de l'executiu en la seva compareixença davant la cambra catalana per explicar l'estructura del seu Govern.

Torra ha explicat que es manté el nombre de departaments de l'anterior legislatura, 13, perquè hi ha la voluntat de "mantenir la continuïtat del llegat i la feina feta dels predecessors".En aquest sentit, ha indicat que durant tota la legislatura hi haurà contacte permanent amb els membres de l'anterior Govern.Així mateix ha qualificat de "nefastes" les conseqüències de l'aplicació del 155 durant set mesos. En aquest context, ha insistit que el Govern crearà un comissionat per avaluar i restaurar els efectes de la suspensió de l'autogovern i una oficina de drets civils i polítics.