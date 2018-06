Ximo Puig: ''Volem que el nou govern faci un esforç per prioritzar el Corredor''

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 11:50 h

El president de la Generalitat Valenciana assegura que "hauria de ser una prioritat que fins ara ha estat desatesa"

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



A.S. | "Estem concernits per la qüestió del Corredor del Mediterrani", ha exposat el president de la Generalitat Valenciana en una visita al Saló Internacional de la Logística 2018 que se celebra fins aquest dijous a Barcelona.

"Si hi ha una infraestructura fonamental i bàsica és precisament el Corredor, que hauria de ser una prioritat que fins ara ha estat desatesa", ha valorat. "Passen per aquí més del 50% de les exportacions d'Espanya".

Puig ha demanat a Pedro Sánchez un pas endavant: "Volem que el nou govern faci un esforç per prioritzar el Corredor". I ha recordat que sempre ha tingut "més receptivitat a Brussel·les que a Madrid" en aquest aspecte.

"Els corredors són essencials per al creixement europeu", subratllat. "Esperem que tingui suport europeu i també esperem reciprocitat del fons estatal". "Per nosaltres, el Corredor és la gran prioritat d'infraestructures a Espanya".

El president valencià s'ha mostrat agraït per la invitació del SIL que aquest any celebra la seva vintena edició i València ha estat la comunitat convidada. "És un bon moment valencià: hi ha estabilitat política i honradesa, i és la comunitat autònoma que més inversió estrangera ha rebut".

"Venim d'un creixement de tres anys seguits per sobre de la mitjana estatal", ha comentat i ha volgut remarcar també que "el port de València és el més important d'Espanya en trànsit de contenidors". "La Comunitat Valenciana és un bon lloc per invertir des del punt de vista geoestratègic".

Notícies relacionades