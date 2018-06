SCC posa data de defunció al procés català

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 12:30 h

L'entitat antiindependentista demana una reunió amb ANC i Òmnium, i aquesta li respon que hauria d'anar a Soto del Real per trobar-se amb Cuixart

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Societat Civil Catalana (SCC) creu que el procés independentista es podria donar per acabat d'aquí a dues generacions. El seu president, José Rosiñol, ha considerat que hi ha "una oportunitat" per acabar amb el "desafiament" català i entre els objectius de l'entitat hi ha el d'aconseguir en un marge de 4 a 6 anys un govern constitucionalista a Catalunya.

Manifestació de SCC en què és demana la recuperació del "seny" amb la capçalera recorrent l'avinguda Marquès de l'Argentera de Barcelona, el 18 de març de 2018. Pla general lateral © Jordi Bataller Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ANC, òmnium cultural, procés, SCC

Tanmateix, Rosiñol ha demanat aquest dimecres una reunió pública amb Òmnium Cultural i ANC per "rebaixar la tensió social". Pel president de SCC, les organitzacions civils tenen la "responsabilitat" d'aquest augment de la conflictivitat que, segons Rosiñol, s'observa als carrers catalans.





Per la seva banda, Òmnium Cultural ha fet un tuit en clara alusió a la petició de SCC on ha explicat que sempre han estat oberts al diàleg amb "democràtes que rebutgin la violència". L'entitat ha lamentat que la reunió shauria de fer a Soto del Real on està empresonat el seu president des de fa més de 7 mesos. "Si li autoritzen la visita, Jordi Cuixart els rebrà per explicar-los en primera persona la repressió de l'Estat", ha sentenciat Òmnium en to irònic.



@omnium sempre hem estat oberts al diàleg amb tots els demòcrates que rebutgin la violència. Malauradament, la conversa s’hauria de produir a Soto del Real. Si li autoritzen la visita, el president @jcuixart els rebrà per explicar-los en primera persona la repressió de l'Estat — Òmnium Cultural (@omnium) 6 de juny de 2018 Amb la petició de reunió, SCC vol "que es visualitzi que l'entitat no nega a cap independentista que defensi el seu programa", tot destacant que "sempre dins de la llei".Per la seva banda, Òmnium Cultural ha fet un tuit en clara alusió a la petició de SCC on ha explicat que sempre han estat oberts al diàleg amb "democràtes que rebutgin la violència". L'entitat ha lamentat que la reunió shauria de fer a Soto del Real on està empresonat el seu president des de fa més de 7 mesos. "Si li autoritzen la visita, Jordi Cuixart els rebrà per explicar-los en primera persona la repressió de l'Estat", ha sentenciat Òmnium en to irònic.

En un acte informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, Rosiñol també ha dit que el president de la Generalitat, Quim Torra, està atrassant la seva petició per mantenir una trobada, tot remarcant que "donar llargues també és comunicar". "Si Torra no té la valentia per parlar amb els seus ciutadans, s'està retratant", ha reblat Rosiñol.

Notícies relacionades