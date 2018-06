La CUP demana a Torra que deixi ''d'enganyar''

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 13:00 h

Natàlia Sànchez avisa el president de la Generalitat que va "en contra direcció" per aconseguir que la CUP se sumi al seu projecte

Redacció/ACN | La diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, ha exigit al president de la Generalitat, Quim Torra, que deixi "d'enganyar". En la seva intervenció en el marc de la compareixença de Torra per explicar l'estructura del nou Govern, Sànchez ha denunciat que no s'han complert cap dels objectius. "Ni Govern restituït ni Govern efectiu", ha etzibat.

Segons la diputada cupaire, el Parlament continua sota "estat d'excepció", les institucions es mantenen "segrestades" i les finances de la Generalitat "intervingudes".Per la CUP, es tracta d'un Govern "netament autonòmic" que farà polítiques "neoliberals" i ha alertat que si volen un projecte de 70 diputats en què se sumi la CUP, "no van per bon camí sinó en contra direcció".Malgrat retreure al nou Govern que no tingui la intenció de dirigir-se cap a la "ruptura", sí que ha agraït la "valentia" dels consellers d'acceptar el càrrec tenint en compte el context de "manca de llibertats".