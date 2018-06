El Gobierno descarta una taula de negociació bilateral amb la Generalitat

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 13:30 h

Deixarà en mans del PSC l'estratègia a seguir, amb la mirada posada en les eleccions del 2019

Redacció | Les eleccions municipals, autonòmiques i europees de l'any vinent són l'explicació a tots els moviments que farà i desfarà l'executiu de Pedro Sánchez amb Catalunya.

La carpeta catalana crema a les mans del Gobierno, la situació judicial dels polítics que van declarar la independència el passat 27 d'octubre és un problema per als socialistes que mesuren totes les seves paraules al mil·límetre per no incentivar les veus contra les aspiracions de Catalunya dels barons territorials.

La prioritat del PSOE és la de posar en mans del PSC la gestió del diàleg amb les institucions catalanes. El Gobierno vol evitar una taula de negociació bilateral amb la Generalitat, una imatge que regalaria el discurs als nacionalistes del PP i C's que frisen per titllar Pedró Sánchez d'independentista. En aquest sentit, no s'esperen grans canvis fins un cop passades les eleccions andaluses, que es podrien avançar a la tardor -coincidint amb l'inici del judici contra els republicans-, o les cites electorals del mes de maig del 2019.