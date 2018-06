[Vídeo] La colossal plantofada d'un nen espanyol a Pedro Sánchez en retreure-li la seva posició sobre Catalunya

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 14:30 h

L'hemeroteca retrata el nou president d'Espanya quan va participar en un debat amb infants durant la campanya electoral del juny del 2016

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | La posició del PSOE contra Catalunya és tant agressiva i violenta com dèbil a l'hora de defensar-la amb arguments. De fet, ara fa un parell d'anys, un nen d'uns 10 anys destrossava i deixava mut l'actual president d'Espanya, Pedro Sánchez, en retreure-li la seva posició davant les ànsies de llibertat dels catalans.

Los niños siempre dicen la verdad. No te equivoques @sanchezcastejon , igual que hemos destituído al PP podemos destituirte a ti. A Catañula y al pueblo catalán no lo torees, que torres más altas han caído. pic.twitter.com/mLN1WLH3CI — Raquel Protectora St Steve d l Roures (@RIC90405943) 6 de juny de 2018

Notícies relacionades

El programa a Tele5 es titulava "Quiero Gobernar" i el presentava Ana Rosa Quintana (més coneguda per Ana Copy Quintana) durant la campanya electoral a les eleccions a la presidència espanyola. El format consistia en una trobada entre quatre candidats de les eleccions, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera i Pablo Iglesias. Quan hi va anar el que ara s'ha convertit en el president, després de la moció de censura, va rebre tota una lliçó democràtica d'un menor. El nen va deixar mut i va llegir la cartilla al socialista sobre la seva posició a la política "no entenc per què no deixes decidir als catalans" deia l'infant espanyol, que prosseguia: "és com si una amiga vol sortir d'un grup d'amics i no se la deixa". La cara del dirigent del PSOE i ara líder de la Moncloa, és de circumstàncies i d'incomoditat absoluta. Aquí el moment: