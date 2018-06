Puigdemont torna a deixar en evidència al Gobierno: la Conferència de Presidents a la que va refusar assistir queda en paper mullat

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 15:30 h

Al·legava que aquestes reunions són una "posada en escena, però sense cap resultat productiu ni satisfactori"

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Carles Puigdemont va refusar assistir a la darrera Conferència de Presidents autonòmics al·legant que aquestes reunions són una "posada en escena, però sense cap resultat productiu ni satisfactori". Un gest que li va costar moltes crítiques de l'unionisme polític i mediàtic, però al qual el temps ha acabat donant la raó: quasi un any després, la trobada no s'ha traduït en cap resultat rellevant.

Tal com avança 'El Confidencial', cap dels assumptes centrals de l'acord de les comunitats autònomes amb l'Estat s'ha concretat: ni el pacte nacional sobre l'educació, ni l'estratègia nacional per combatre la crisi demogràfica (havia d'haver estat aprovada el 2017 i s'ha reduït al nomenament d'una comissionada, la tasca de la qual encara és incerta), ni un nou model de finançament territorial que hauria d'haver arribat abans de finalitzar el 2017 segons el compromís de l'exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, i que el Ministeri d'Hisenda va acabar vinculant a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat saltant-se el pacte de la Conferència. Han tingut la mateixa sort iniciatives com la targeta social estatal (una mena de clau d'accés al Registre de Prestacions Socials Públiques), la idea d'enfortir la presència de les comunitats autònomes en les institucions europees o com abordar la crisi dels refugiats a Europa (només hi ha hagut una reunió entre el Ministeri d'Exteriors i les comunitats autònomes sobre com coordinar les ajudes d'emergència als refugiats per l'onada de fred, però l'hivern passat).