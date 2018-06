La Guardia Civil està convertint Espanya en un Estat policial: multa per no saludar un agent

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 17:35 h

Els fets van passar ahir a Altsasu durant la detenció dels joves

Gerard Sesé @gerardsese | La prepotència i odi cap al poble basc i català d'alguns agents de la Guardia Civil comença a ser preocupant, especialment per la impunitat de la qual gaudeixen els seus actes superbs. Malgrat podria semblar un gag dolent del programa de TV3 'Polònia', el que va passar a Altsasu ahir és un fet tristament cert.

El matí d'ahir la Guàrdia Civil va irrompre al poble d'Altsasu per a arrestar Iñaki Abad, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea i Aratz Urrizola, joves del municipi que van ser condemnats a penes d'entre nou i tretze anys de presó per una baralla que va tenir lloc en un bar l'octubre de 2016.

Davant d'algunes mostres rebuig d'alguns veïns, la Guàrdia Civil va identificar, va multar, va amenaçar i, segons explica el diari Naiz.eus, va pegar a més d'un veí que es va acostar a mostrar la seva solidaritat als detinguts.

Un dels fets més indignants va ser quan un dels agents de la Guàrdia Civil denunciar per "desacatament" un veí d'Altsasu per no respondre la salutació dels policies, segons el testimoni recollit pel periodista basc Martxelo Díaz

Puigdemont hi veu un Estat policial

La notícia era tan increïble que, fins i tot, el president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, se n'ha fet ressò a les xarxes. El gironí denuncia que el que ha passat a Altsasu és "una barbaritat" ho descriu com un "Estat policial" i que genera una "impunitat impròpia de la Unió Europea".



Això és una barbaritat. Són conductes d'estat policial, que si no es rectifiquen (més aviat s'estan emparant amb el mantra del "a por ellos") generen una impunitat impròpia de la Unió Europea. https://t.co/zzeK5tRNKO — Carles Puigdemont (@KRLS) 5 de juny de 2018

