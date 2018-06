Per què Ringo Starr es va fer vegetarià quan va visitar Espanya l'any 1965?

Starr narra que "em temo que en aquella època jo era un vailet i em sona que vam anar a una 'corrida de toros' i que em vaig tornar vegetarià aquell dia". El bateria i cantant presentarà el seu disc número 19 titulat "Give more love" i el 26 de juny tocarà a Barcelona dins del festival Guitar BCN 2018 al Palau Sant Jordi.

Ringo Star presentant el seu nou àlbum "Give more love"

