La consellera Laura Borràs destapa una nova manipulació d'El Periódico contra el Govern

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 18:00 h

Nega haver pronunciat unes paraules que li atribueix el mitjà

Redacció| "Avui, de nou i sense parlar amb mi, El Periódico ha posat en boca meva coses que jo no he dit". A la nova consellera de cultura, Laura Borràs, només li ha calgut una piulada per destapar una nova manipulació del diari contra el Govern català. Parla sobre un article en que el mitjà diu reproduir unes paraules de Borràs en una entrevista -ahir a la nit, a 8tv- i que ella nega haver pronunciat en aquest sentit.

Avui,de nou i sense parlar amb mi, @elperiodico_cat ha posat en boca meva coses que jo no he dit. Quedi clar que no he pronunciat mai el que posen entre cometes i que no s'ajusta ni al meu pensament ni a la meva praxi.El que vaig dir es pot comprovar aquí: https://t.co/2eSFNrBA4t pic.twitter.com/Io7e953Rsy — Laura Borràs (@LauraBorras) 6 de juny de 2018

Segons ha escrit El Periódico, posant entre cometes paraules que atribueix textualment a la consellera, Borràs defensa que Catalunya va patir "un procés de colonització". "Quedi clar que no he pronunciat mai el que posen entre cometes i que no s'ajusta ni al meu pensament ni a la meva praxi", respon la consellera. I és que, segons ha explicat, del que parla a l'entrevista és de "la colonització d’Amèrica amb la immigració i el bilingüisme".En relació a la campanya de desprestigi que la premsa espanyola està duent a terme contra el nou Govern català (a Borràs, com a Quim Torra, l'han titllat de "racista" i "supremacista" per un comentari de fa anys a Twitter sobre el programa esportiu de Josep Pedrerol, de qui deia "avui fa de català, no d'espanyol nascut a Catalunya") ha comentat que "segurament és saludable llegir el que alguns dèiem a Twitter fa uns anys, encara que fos comentant un programa de TV d’esports i de matinada, però el que és pervers és voler-hi llegir el que no dèiem". "I encara ho és més voler extrapolar d’aquí tota una trajectòria i un pensament", ha sentenciat.