Albiol queda retratat en una vergonyosa selfie on fingeix treballar

La resposta a les crítiques d'Alamany per no assistir al ple se li gira en contra

M.B| És una regla bàsica del polític: si has de replicar a algú, prepara't bé la resposta. Xavier Garcia Albiol tenia tot el temps del món per contestar dignament les acusacions d'Elisenda Alamany sobre la seva absència al ple del Parlament aquesta tarda, però les ganes del líder del PP de deixar en evidència la dirigent dels comuns l'han acabat retratant a ell mateix. I, a més, públicament.

.@Elisendalamany Hola! Ja he vist que preguntes per mi, estic al despatx del Parlament treballant pic.twitter.com/PsfONwJPB3 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 6 de junio de 2018





Sempre millor en un despatx que en un bar durant 8 hores durant una moció de censura. Però per escriure de democràcia també estaria bé practicar-la i poder parlar-ne a l'hemicicle. — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 6 de junio de 2018 A Alamany, amb tot, la pifia d'Albiol li ha passat per alt i ha preferit contestar-li recordant l'absència del fins ara president del Gobierno i líder del PP, Mariano Rajoy, al Congreso durant la moció de censura que el faria fora del poder i que va passar en un bar.

Albiol ha penjat una fotografia via Twitter en que s'excusava per haver faltat a la cambra dient que es trobava al despatx del Parlament "treballant". Fins i tot ha col·locat al fons de la imatge una televisió en que es podia veure la mateixa Alamany intervenint al ple i un document de Word obert a la pantalla de l'ordinador en el qual se suposava que invertia el seu temps i esforç.El que, segur, no imaginava el líder del PPC és que algú es fixaria en el que es llegeix en aquest document, el discurs que va dedicar a Quim Torra durant el debat d'investidura del ja president de la Generalitat de Catalunya, el passat 12 de maig. Està treballant, doncs, en un discurs que ja ha pronunciat? O ha obert el document només per fer-se la foto? Definitivament, se li ha vist el llautó.