[Àudio] Cursa al PP per substituir Rajoy: es filtren les paraules de Cospedal a la seva darrera reunió com a líder

6 de juny de 2018, 20.56 h









Aquesta gentola del PP no tenen ni honradesa ni vergonya, però sí que tenen un MORRO difícil d'imaginar.





Cada dues per tres surt qualsevol dels seus líders, Rajoy, Cospedala, etc . . . dient "Nosaltres, el partit del centre-dreta, el PP . . . "





A qui volen enganyar ? . . . ah , sí, és clar, a l'electorat ePPanyó que s'empassa qualsevol carallada que li refreguin pels nassos.





Centre-dreta ells? Centre-dreta un partit de creació FRANQUISTA, on varen anar a petar tots els FALA... Llegir més