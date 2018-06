La ministra de Medi Ambient no comença bé: El Parlament aprova una comissió d'investigació del projecte Castor

Redacció | El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres a la tarda crear una comissió d’investigació sobre el projecte Castor, presentada conjuntament per JxCat, ERC, CatECP i la CUP. Tots els grups han manifestat el seu suport a la iniciativa tot i que el PPC i Cs han vist amb recel la possibilitat que acabi sent un espai que s’utilitzi de manera partidista. L’objecte de la comissió és “avaluar les causes, els antecedents, les incidències directes i indirectes i les possibles negligències o fins i tot actuacions doloses” ocorregudes en relació amb el projecte Castor a Catalunya.