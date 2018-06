El meme viral que relaciona el nou ministre de Ciència amb Carrero Blanco

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 19:45 h

Pedro Duque va ser astronauta i va viatjar a l'espai

Redacció | Pedro Sánchez ha anunciat fa uns minuts la composició del seu govern per a dirigir l'Estat espanyol. Un dels noms que ja s'havia filtrat i que més expectació i sorpresa ha creat ha estat el del ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, enginyer aeronàutic, conegut principalment per haver estat el primer astronauta de nacionalitat espanyola.

Doncs, com no podria ser d'una altra manera, la xarxa ha reaccionat amb rapidesa als noms que anaven fent-se públics per al nou Gobierno de Pedro Sánchez. El més sonat ha estat el de l'astronauta Pedro Duque.

Un dels memes que més ha corregut i s'ha fet més viral és el que relaciona l'astronauta amb el successor de Francisco Franco com a Cap d'Estat espanyol i que va ser assassinat per ETA quan va fer explotar una bomba des de la claveguera i que va enviar el cotxe del polític al terrat d'uns edificis del mateix carrer.





La comparació rau en el fet que el cotxe va volar com si fos una nau espacial. Cal recordar que fer bromes sobre Carrero Blanco va suposar que Audiència Nacional va condemnar a presó la tuitaire a Cassandra Vera. La gent, però, no ha tingut por i ha compartit el següent meme:

