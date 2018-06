Un jutge que no va impedir tortures i un exambaixador que homenatjava un militar franquista, entre els darrers fitxatges de Sánchez

Última actualització Dimecres, 6 de juny de 2018 20:30 h

Ja ha desvelat tots els noms que formaran el seu recentment estrenat govern

Pedro Sánchez ja ha desvelat tots els noms que formaran el seu recentment estrenat govern. Als ja confirmats Josep Borrell, investigat per falsejar els comptes d'Abengoa; María Jesús Montero, que exercia al govern andalús durant el cas dels ERO; Teresa Ribera, qui va signar i autoritzar l'estafa del Castor o Carmen Calvo, negociadora en nom del PSOE de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya; s'hi sumen nous personatges tacats per la polèmica: Fernando Grande-Marlaska, nou ministre d'Interior espanyol, i Luis Planas, que liderarà la cartera d'Agricultura.







El jutge Grande-Marlaska ha protagonitzat diversos escàndols durant la seva carrera professional. Fa anys, va ser acusat de no impedir que es torturés uns joves que havien estat encausats per pertànyer suposadament -van acabar sent absolts- a l’organització juvenil de l'esquerra abertzale Segi, il·legalitzada. I és que, com va demostrar durant la seva etapa a l'Audiència Nacional, Grande-Marlaska sempre ha estat molt bel·ligerant contra aquest moviment, instruint causes contra membres d’ETA i Arnaldo Otegi. El 2013, va passar a ser vocal del Consell General del Poder Judicial proposat del PP. Grande-Marlaska és també el magistrat que va culpar la tripulació (per incompetent) per l’accident de l’avió Iak-42 a Turquia el 2003, que va deixar 62 morts, deslliurant de tota responsabilitat l’aleshores ministre Federico Trillo i el ministeri de Defensa per contractar un avió en mal estat. També va ser ell qui, el 2007, va obrir un judici oral contra diversos membres de la plantilla de 'El Jueves' per injúries a la corona espanyola.



Al seu torn, Luis Planas va participar en l'homenatge del tinent general Mohamed Mizzian, militar franquista des del cop d'Estat de 1936, quan era ambaixador d’Espanya al Marroc. Va ser el 2006, i ell mateix va tallar la cinta inaugural del museu privat (a una casa regalada pel dictador espanyol) dedicat a Mizzian a la ciutat de Nador, on també va exercir d'amfitrió d'una delegació espanyola amb motiu de l'acte. Els noms de la resta de ministres (11 dones i 6 homes) també han estat anunciats aquest dimecres en una compareixença a La Moncloa, on Sánchez ha assegurat que el nou executiu mostra "el millor de l'Espanya que aspira a servir".