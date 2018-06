L'opinió del nou ministre de Cultura espanyol sobre el Referèndum que no agradarà al PSOE

Última actualització Dijous, 7 de juny de 2018 05:05 h

Màxim Huerta assegurava tenir una gran relació amb Catalunya

Gerard Sesé @gerardsese | El nou consell de ministres escollit per Pedro Sánchez per a governar l'Estat espanyol es va conèixer ahir definitivament, De tretze carteres s'amplia fins a disset i amb més dones que homes, dos dels quals han fet pública la seva homosexualitat. L'últim nom per a completar la llista es va conèixer a última hora de la tarda amb la compareixença del nou president: el valencià Màxim Huerta a Cultura.

Màxim Huerta és escriptor i periodista i conegut a la tele per a la seva participació a programes del cor així com a presentador d'informatius. Un cop va passar a una segona línia televisiva va dedicar-se a escriure. Quan presentava els seus llibres oferia entrevistes a diferents mitjans. Un va ser a El Punt Avui el novembre del 2012.



En aquella ocasió, al final de l'entrevista, se li preguntava per la seva relació amb Catalunya i, també, sobre un possible referèndum d'autodeterminació perquè els catalans decidissin el seu futur.

Sobre si entendria que Catalunya exercís el dret a la seva autodeterminació mitjançant un referèndum, el nou ministre assegurava "Sí, ja ho crec. No s'ha de tenir cap por de preguntar".



Però... què pensa realment Huerta quan no fa campanya del seu llibre a Catalunya?



De totes maneres les seves paraules s’han demostrat buides de contingut, amb posterioritat ha piulat barbaritat contra catalunya, els catalans les dones, i fins i tot, el futbol (ara és el ministre també d'Esports).



La resposta, de ben segur que no agradarà al PSOE, ja que manté una posició totalment contrària a la que va expressar Màxim Huerta. El valencià assegurava que I "en els Sant Jordi literaris se m'ha tractat molt bé" en referència als seus viatges al Principat i que tenia "una meravellosa imatge de Catalunya".De totes maneres les seves paraules s’han demostrat buides de contingut, amb posterioritat ha piulat barbaritat contra catalunya, els catalans les dones, i fins i tot, el futbol (ara és el ministre també d'Esports).

