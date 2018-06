Portades: L''ABC' critica la creació de nous ministeris de Pedro Sánchez

I La Vanguardia: "Sánchez defineix el seu Govern com a feminista i europeista".

El Punt Avui: "Torra al Parlament: "No hem vingut a rendir-nos"".

El Periódico: "Govern per durar".

La creació del nou Gobierno de Pedro Sánchez no ha agradat a tothom, especialment pel que fa a la creació de nous ministerios per aquesta nova legislatura que serà curta. Tot i algunes crítiques però, altres diaris celebren que el nou gobierno sigui més europeísta.

