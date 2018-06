JxCAT no vol a Máxim Huerta com a ministre de Cultura

Última actualització Dijous, 7 de juny de 2018 09:30 h

Des del partit recorden els comentaris insultants i sexistes que ha publicat a les xarxes

Redacció | Considera que els comentaris denigrants, insultants, xenòfobs i sexistes que ha publicat a les xarxes socials el desacrediten per ser el màxim responsable de les polítiques culturals del govern de Pedro Sánchez.

Junts per Catalunya considera que alguns comentaris que ha publicat a les xarxes socials Màxim Huerta, proposat com a ministre de cultura espanyol, el desacrediten per a exercir en el càrrec, i demana a Pedro Sánchez que faci marxa enrere i no tiri endavant la seva presa de possessió.

Així ho han explicat des de JxCAT, que considera que una persona que púbica opinions i missatges de contingut classista, amb connotacions sexistes, denigrants i en què menysprea i insulta més de dos milions de catalans no és una persona adequada per ocupar el càrrec de ministre de cultura.

Igualment, per Junts per Catalunya, el fet que el president espanyol vulgui incloure en el seu executiu una persona que ha manifestat obertament el seu odi cap al procés sobiranista, demostra la poca voluntat de diàleg que pregona Pedro Sánchez per resoldre el conflicte amb Catalunya.

