Albiol sobre l'acostament dels presos: ''Madrid és a una hora d'avió o cinc de cotxe''

El líder del PP a Catalunya revela que no entraran al govern de Badalona amb el PSC

Redacció | El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha tornat a mostrar la seva cara menys solidària cap als presos polítics i els que van ser companys d'hemicicle durant anys al Parlament de Catalunya. "Madrid és a una hora d'avió o cinc de cotxe", ha dit Albiol sobre l'acostament dels líders independentistes a presons catalanes, tot afegint que no estem parlant d'una "presó a Vietnam".

Tot i això, ha titllat d'inadmissibles les imatges filtrades de Forn, Junqueras i Romeva a Estremera, ja que "vulnera la intimitat dels afectats". "Són imatges que impacten", ha assenyalat el popular.



A Badalona "serem oposició"



Sobre la moció de censura a Badalona, Albiol ha reiterat que el PP va guanyar i no permetran que el PSC els enganyi. "Si propiciem aquesta moció, és perquè a la ciutat hi hagi un canvi", ha defensat Albiol pel que fa al suport del seu partit al PSC, que si guanya la moció de censura, governarà només amb 3 diputats.



Albiol ha desvelat que no entraran al govern de Badalona. "Estarem a l'oposició", ha reblat el popular, que ha dit que li agradaria acabar la feina començada a la ciutat.



En aquest sentit, no ha volgut confirmar si es presentarà com alcaldable a les municipals de 2019 i per tant, deixa obert l'interrogant sobre qui podria encapçalar el partit a Catalunya. "Al setembre definirem els papers de cadascú", ha sentenciat.



Lloa la feina de Rajoy, critica l'executiu de Sánchez



Albiol tampoc ha revelat la seva opinió sobre els candidats a la cursa a Madrid pel relleu de Mariano Rajoy, del que ha dit, és una "persona molt generosa amb el partit". D'altra banda, s'ha mostrat molt crític amb el nou executiu de Sánchez: "És un govern per fer un programa tipus Salvados o Supervivientes", ha criticat el líder del PP a Catalunya.



Albiol tampoc s'ha oblidat Cs i ha carregat contra l'actuació de la formació taronja a Catalunya. "No van moure fitxa", ha retret Albiol, que creu que Cs hauria d'haver explicat el seu projecte i fer corre el rellotge de la legislatura malgrat que l'independentisme tenia la majoria.

En aquest sentit, Albiol ha reconegut en una entrevista a Els Matins de TV3 que seria molt més fàcil per a les famílies, però considera que si el jutge no ha acceptat el trasllat "serà per algun motiu".