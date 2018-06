Quan la nova vicepresidenta comparava l'aplicació del 155 amb l'art de torejar

En aquesta llista s'hi suma ara la vicepresidenta i ministra d'Igualtat, Carmen Calvo, que va comparar en una entrevista a l'ABC l'aplicació del 155 amb "l'art de torejar", una pràctica on regna la violència i l'agressivitat. Un paral·lelisme molt desafortunat que desprèn odi i rancúnia cap a Catalunya.

