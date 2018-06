Iglesias descobreix la naturalesa de Pedro Sánchez: ''Són ministres que agraden al PP i C's''

Última actualització Dijous, 7 de juny de 2018 12:20 h

El líder de Podemos avisa: "Ha trigat 24 hores a oblidar-se de qui l'ha fet president del govern"

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Laments entre les files de Podemos davant el criteri que ha utilitzat el nou president del Gobierno a l'hora d'escollir els ministres que configuren l'executiu.

"Són ministres que agraden al PP i C's" ha reblat Pablo Iglesias, secretari general de Podemos. Segons el líder de la formació lila, Pedro Sánchez "ha trigat 24 hores a oblidar-se de qui l'ha fet president del govern", un fet que és, segons el seu criteri, "tota una declaració d'intencions".

Iglesias, que ha titllat d'"imprudent" la formació del Gobierno, ja que és el "més feble de la Unió Europea", ha vaticinat que la legislatura serà un "calvari" per al socialista, no ha garantit el suport continu dels podemites amb uns ministeris que compten amb persones com Fernando Grande-Marlaska com a ministre de Justícia, qui "sembla més aviat un ministre del PP": "Algú que va estar a favor de condemnar a membres del 15-M, que va segrestar portades d'El Jueves, per descomptat no està en l'esperit del canvi. No sé qui ha convençut Pedro Sánchez que nomeni un ministre del PP, però ha nomenat un ministre del PP. Amb la resta, respecte, i veurem què fan".