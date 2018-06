Els violadors de 'la Manada' sí que seran traslladats de presó per ser més a prop de la família

Última actualització Dijous, 7 de juny de 2018 13:00 h

Deixaran el centre de Pamplona per moure's a Sevilla

Redacció | Els condemnats per abús sexual sí que gaudiran del beneplàcit de les institucions penitenciàries.

Segons explica el diari El Español, per fonts penitenciàries, els cinc violadors condemnats per abús sexual seran traslladats de la presó de Pamplona, on hi són des de l'any 2016, per complir el que resta de condemna a Sevilla.

La decisió final, que sembla quasi immediata, afectarà en primera instància a tres dels cinc violadors: José Ángel Prenda, Ángel Boza i Jesús Escudero. Que han argumentat, entre altres, que els familiars han de fer viatges de nou hores en cotxe i més de 700km.