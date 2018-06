Sánchez aposta per un col·laborador del PP i de la campanya 'Limpiando Badalona' d'Albiol com a cap de gabinet

Ho avisava Pablo Iglesias, secretari general de Podemos, aquest matí al programa Los Desayunos de TVE, ''són ministres que agraden al PP i C's''. Ara ja no només són ministres, també seran els col·laboradors. Segons apunten diferents mitjans propers als socialistes, Pedro Sánchez s'inclina per donar el càrrec de cap de gabinet a Iván Redondo, conegut col·laborador de l'expresident d'Extremadura del PP, José Antonio Monago, persona molt bel·ligerant amb el procés i protagonista de la campanya "Catalunya demana, Extremadura paga". A més, fou l'impulsor de la campanya perquè Xavier García Albiol arribés a l'alcaldia de Barcelona l'any 2015 amb el missatge racista de 'Limpiando Badalona'.

Un historiador francés compara a Quim Torra con Mussolini y Milosevic.

El hispanista francés Benoît Pellistrandi asegura en una tribuna en el diario Le Figaro que Quim Torra es un "'marioneta' en manos de [Carles] Puigdemont" y que resulta "inquietante" que "su inspiración esté en la Yugoslavia de Milosevic o en la Italia de Mussolini".

