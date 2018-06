El PP vol silenciar les lliutes internes per substituir Rajoy

Sáenz de Santamaría encara no ha donat gaires pistes sobre el seu futur, el que sí que ha dit ja en diverses entrevistes és que vol pensar encara sobre què vindrà després d'haver perdut una moció de censura.

Qui no s'ha descartat encara és María Dolores de Cospedal, ni evidentment, Alberto Núñez-Feijóo, a qui molts ja veuen en ell el pròxim Mariano Rajoy. I qui ha optat pel silenci? Soraya Sáenz de Santamaría, que no s'ha pronunciat encara.

Ara per ara, el procediment és el de sempre. Tothom que reuneixi 100 avals es pot presentar en aquesta cursa per liderar el PP.

