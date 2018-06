[Vídeo] Ana Rosa demana ja la seva ambaixada al ''Gobierno Mediaset''

Última actualització Dijous, 7 de juny de 2018 17:30 h

El nou ministre de Cultura espanyol va treballar al seu programa durant quasi 10 anys

M.B| Ana Rosa Quintana està d'enhorabona: un col·laborador del seu programa durant quasi 10 anys serà ara el Ministre de Cultura i Esports espanyol. I és que, ha dit la presentadora, que Màxim Huerta ha fet "com fa un periodista, el que ha de fer en cada moment"; en contra dels "companys amb mala llet" que critiquen que el màxim responsable de la cartera de Cultura a Espanya hagi treballat en el món de la premsa rosa.

Quintana, de fet, ha reivindicat que "un pot ser un intel·lectual i presentar un programa de televisió"; tot i que molts no critiquin el fet sinó la mena de programes amb els quals s'identifica Huerta. Amb tot, la presentadora ha insistit que ella està "orgullosíssima" i "molt contenta", com la resta de l'equip.



També ha tingut paraules amables pel presentador i editor de 'Noticias Cuatro', Miguel Ángel Oliver, fitxat com a nou secretari d'Estat de Comunicació. Un "Gobierno de Mediaset", com ha bromejat la mateixa Ana Rosa Quintana, que fins i tot s'ha atrevit a demanar una "ambaixada".