S'agreuja l'estat de salut de l'activista que fa vaga de fam contra la gestió de Colau amb els sensesostre

Infecció d'orina, marejos i danys als ronyons: el preu d'esta més de 50 dies sense menjar per a reclamar drets socials

Gerard Sesé @gerardsese | Ja fa més de 5 mesos que un grup de sensesostre van decidir acampar al bell mig de la plaça Catalunya de Barcelona per a exigir al consistori municipal un seguit de mesures per aquest col·lectiu. Durant totes aquestes llargues setmanes, han aconseguit fer arribar les seves propostes al govern dels comuns i no abandonaran la seva reivindicació malgrat el silenci d'Ada Colau. Per a exercir encara més pressió, l'activista Jorge Fernández, va iniciar ara fa més de 50 dies, una vaga de fam.

En Jorge fa 51 dies que no menja per a reivindicar mesures que millorin les condicions dels sensesostre de Barcelona, més de 1.000 persones. Les vagues més llargues a l'Estat espanyol es van produir als anys vuitanta per un seguit de presos polítics bascos, un d'ells superant els 70 dies. El fet d'estar quasi dos mesos en vaga de fam ha fet que en Jorge comenci a tenir problemes de salut.

Tal com denuncien AcampadaXDrets, en Jorge ha tingut complicacions als ronyons, una infecció d'orina i ha començat a patir marejos fruit de la falta d'ingesta d'aliments.



Denunciarà a la Guàrdia Urbana per les seves actuacions



Pot la policia fer moobing? Podria ser una estratègia per intentar acabar amb la vaga de fam d'en Jorge. Ara fa uns dies la Guàrdia Urbana li va confiscar la petita carpa des d'on recollien signatures per donar suport a aquesta causa. Dies més tard, els agents municipals van retirar tots els estris i materials que tenia en Jorge així com els cartrons i cartells amb què anunciava la seva protesta. L'activista va presentar una denúncia per l'actuació de la Guàrdia Urbana del passat 23 de maig durant la retirada i intervenció de la carpa.



Què reivindica?



En Jorge Fernández reivindicar a l'Ajuntament de Barcelona que acabi amb el negoci que fan les empreses privades gestionant els serveis d'atenció a les persones sense llar i també mesures bàsiques per protegir els drets de les persones sense sostre com un Hotel social o que puguin dutxar-se als banys dels poliesportius municipals.





