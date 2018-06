La Sexta es recrea amb Junqueras i Forn amb més gravacions clandestines des de la presó

No hi ha cap vot

Joaquim Forn apareix diversos cops al vídeo i se'l pot escoltar parlant amb la persona que el grava que, amb tota la intenció del món, li fa preguntes polítiques. Primer li pregunta per la moció de censura i Forn respon: "votarem que sí perquè és una oportunitat". Després prossegueix: "el PP em mereix confiança zero, però Pedro Sánchez tampoc. És un inútil". I acaba sentenciant: "És pitjor que Zapatero, que ja té mèrit".



Pel que fa a Oriol Junqueras, conversa amb qui grava sobre el diàleg entre Catalunya i Espanya. "No heu après que amb Rajoy no es pot parlar?", li diu l'home i ell respon que "el problema és que amb Sánchez tampoc". Preguntat sobre Marta Rovira, afirma que a Suïssa "la tracten molt bé" i que "li han dit que no pretenen ni escoltar el govern espanyol, que els importa una merda el que els diguin".