BCN Smart Rural, el motor de canvi en el món rural

Última actualització Dissabte, 9 de juny de 2018 05:00 h

La diputació de Barcelona impulsa un programa que promou el desenvolupament a zones rurals de l'entorn de Barcelona

A.G | L'abandonament rural, la fuga de capital humà, el creixement de boscos i la manca d'activitat econòmica són els hàndicaps als quals s'enfronta el món rural. Un escenari perillós que provoca, entre altres, la despoblació del territori en detriment de les ciutats, la pèrdua d'oportunitats econòmiques i la desaparició d'un sector generador d'economia verda.



Davant aquesta problemàtica, la Diputació de Barcelona, conjuntament amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), han impulsat el BCN Smart Rural, un projecte que pretén impulsar una estratègia intel·ligent en l'àmbit rural no metropolità basada en la innovació i el coneixement aplicat.

Tractor dinamitzador de projectes al territori





BCN Smart Rural té com a objectiu generar sinergies en el territori rural que suposin la creació d'empreses i de llocs de treball, mantinguin els ecosistemes, contribueixin a la gestió forestal, el manteniment de boscos verds i generin biodiversitat.

"Les ciutats intel·ligents han de tenir en compte el seu entorn", explica Dionís Guiteras, vicepresident primer de la Diputació de Barcelona i responsable de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, que reivindica que el món rural també ha de ser "intel·ligent" per a tots els que hi viuen i els que vulguin viure. Una intel·ligència que va més enllà del "punt de vista tecnològic" que s'associa al concepte de ciutat intel·ligent, que no agafa tota "la força que podria perquè no es fa des d'una mirada transversal i holística".



En aquest sentit, el projecte també persegueix el reequilibri del territori. "Necessitem reconnectar el món urbà i el món rural, perquè si no, no hi haurà manera d'entendre's", defensa Guiteras, que considera que la reconnexió ha de ser la pota del desenvolupament econòmic del territori.





La innovació com a paraigües



El projecte es desenvoluparà en l'àmbit de la demarcació de Barcelona i es farà partir de sis territoris pilots on es faran les diverses actuacions. Si tenen èxit, l'objectiu és poder extrapolar aquesta estratègia a la resta del país.



La iniciativa, que s'emmarca dins del programa europeu FEDER, "vol ser el tractor per dinamitzar projectes arreu del territori", explica Guiteras.







Aquestes iniciatives s'articulen, per exemple, en impulsar tres bancs de terra i vuit equipaments de transformació de productes agroalimentaris i forestals de proximitat així com arribar a formar a 200 treballadors forestals en tècniques d'extracció de fusta i biomassa.





Dionís Guiteras en la presentació del programa a la seu de la Diputació a Barcelona (A.G)

