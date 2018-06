[Vídeo] El nou ministre d'Interior espanyol no va saber defensar-se de les acusacions d'haver permès tortures

Els joves van denunciar que havien patit tortures i -de fet- l’Audiència Nacional reconeixia a la sentència absolutòria que es podrien haver aconseguit declaracions "d’una manera forçada" i que el mateix Grande-Marlaska no va actuar correctament per prevenir això: no va seguir el protocol estipulat contra abusos i tortures. Cal recordar que existeixen nombroses denúncies per tortures durant els períodes d'incomunicació de persones que Grande-Marlaska va ordenar detenir.Tota una sèrie d'escàndols dels quals el nou ministre espanyol no va saber defensar-se en una entrevista al programa ‘PFV’ de la televisió basca EiTB, el novembre de 2014. "Jo no sé si vinc aquí a ser interrogat", va dir amb un to nerviós, quan va veure's incapaç de respondre una pregunta del periodista Alberto Pradilla.