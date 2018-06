El Banc Sabadell es dessagna al Regne Unit: Perd 12.500 clients i 79 milions d'euros

Última actualització Dijous, 7 de juny de 2018 18:30 h

L'entitat bancària més bel·ligerant contra el procés fa el ridícul al Parlament Britànic a l'hora de retre comptes

Redacció | La filial britànica del Banc Sabadell, TSB, ha perdut des de finals del mes d'abril 12.500 clients i 79 milions d'euros arran dels errors en la migració dels seus sistemes informàtics.

Aquests errors, que van provocar que els clients no poguessin accedir als seus comptes o fer pagaments durant quatre setmanes, ha tingut un cost molt dur per a la filial del Sabadell que ahir va haver de retre comptes en la Comissió d'Economia del Parlament Britànic on es van trobar amb preguntes com, "quants caps rodaran?".

Aquest escàndol és un gran problema per al Banc Sabadell, que l'any 2015 va comprar TSB per 2.350 milions d'euros per una entitat que indemnitzarà amb 20 milions de lliure els clients, a més de veuer com s'han cancel·lat comptes per suposen 29 milions de lliures.