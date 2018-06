Puigdemont força un gol en propia porta de la justícia espanyola per guanyar la seva causa a Alemanya

Última actualització Dijous, 7 de juny de 2018 19:00 h

Utilitzarà la interlocutòria del Suprem que va absoldre el president Mas de malversació pel 9N l'any 2016

Redacció | Nova jugada de la defensa de Carles Puigdemont en la seva estratègia per aconseguir que la justícia alemanya no accepti l'extradició del president legítim. Aquest cop, a més, usarà la jurisprudència del mateix Tribunal Superior espanyol per a demostrar que no hi va haver malversació durant l'1-O. Si el tribunal de Schleswig-Holstein dona per vàlid l'argument, serà un autogol per a Espanya dels que més dolen.

La defensa vol aniquilar la petició del Tribunal Suprem pel delicte de malversació usant els arguments que va utilitzar el mateix tribunal per a rebutjar l'existència d'aquest mateix delicte en la causa contra l'expresident Artur Mas pel referèndum del 9N de 2014.

En aquella ocasió, tant la Fiscalia com el Tribunal Suprem es van oposar a la petició del Sindicat Professional de la Policia i el Sindicat Manos Límpias del delicte de malversació. A la interlocutòria quedava palès que el TS només hi veia delictes de desobediència i prevaricació.

El Suprem al·legava que no es podia tipificar la desviació de fons públics a fins no autoritzats perquè en aprovar-se les partides i contractar-les a tercers no constava la suspensió del Tribunal Constitucional i, per tant, en tots els supòsits dels fons emprats encara no s'havia decretat la suspensió que va ser posterior.

Fer entrar en contradicció al mateix TS pot ser la clau per acabar de convèncer els jutges alemanys que, a més, també tenen sobre la taula les declaracions del qui ha estat ministre d'Hisenda fins fa una setmana, Cristóbal Montoro, que assegurava que no s'havien gastat fons públics per a dur a terme el referèndum.

