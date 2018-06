El nou ministre d'Interior espanyol va titllar de ''dialecte'' el gallec en un document judicial

O señor Marlaska asinaba dilixencias coma esta sendo xuíz. #dialectogallego E a ministra de "La Coruña" non utilizou o galego nin sequera na TVG. Imos bos! @sanchezcastejon @PSOE @PSdeG pic.twitter.com/Aboe91lV24

Un usuari de Twitter ha publicat una providència de l’any 2008 signada per Grande-Marlaska on es titllava la llengua gallega de "dialecte". Una consideració que apunta a la visió del nacionalisme espanyol de considerar la resta de llengües de l'Estat de segona categoria davant el castellà.

