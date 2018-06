En ocasions veig llaços grocs: espanyols obsessionats amb Catalunya denuncien un llacet que no existeix

Última actualització Dijous, 7 de juny de 2018 20:15 h

Indignació a Sevilla per una espècie de xurro amb forma de 8 de color groc

Gerard Sesé @gerardsese | La catalanofòbia, l'obsessió per la unitat d'Espanya i el nacionalisme espanyol més recalcitrant i radical ha fet confondre molts espanyols que veuen llacets grocs per a la llibertat dels presos polítics allà on no n'hi ha. Resulta que una mena de xurro groc en forma de 8 col·locat a una rotonda de Sevilla ha estat confós per un llacet per desenes i desenes de ciutadans que, a més, han demanat que es retiri.

El símbol de l'ajuntament de Sevilla és el NO8DO. El símbol del mig és un cabdell perfectament conegut pels sevillans però desconegut pels forasters. Resulta que tot just davant de l'estació de Sevilla de Santa Justa, a una rotonda, hi ha aquesta troca en to groc sorgeix darrere de les lletres "SEVILLA" que donen la benvinguda als visitants.

Resulta que s'ha generat una forta indignació entre aquells espanyols que arriben a Sevilla en tren visiten, que confonen el símbol de la ciutat amb el llaç groc que denuncia l'existència de presos polítics a Espanya.





Aquí podeu veure una foto d'aquesta mena de xurro amb forma de 8 de color groc:



