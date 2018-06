La gran estrena de Borrell com a ministre serà amb un líder mundial a qui va comparar amb Hitler

Última actualització Dijous, 7 de juny de 2018 20:40 h

Acompanyarà als reis espanyols a visitar Donald Trump

Redacció| "Per Hitler va ser la ràdio, per Trump ha estat Twitter". Són paraules de Josep Borrell fa només mig any, quan segur que no esperava que la seva gran estrena com a nou ministre d'Exteriors espanyol fos precisament amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Si Trump és informat del que pensa Borrell sobre ell, les relacions entre ambdós països no començaran precisament de la manera més diplomàtica possible.

Un flac favor, doncs, del nou ministre als reis espanyols, a qui acompanyarà degut al precipitat canvi de Gobierno. I és que el viatge de Felip VI i Letizia als Estats Units porta temps preparant-se, així com una possible reunió amb Donald Trump, que finalment s'ha acabat confirmant per al 19 de juny a la Casa Blanca. També hi serà present la primera dama, Melania Trump, segons ha anunciat el mateix Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.



La reunió arriba quan encara no fa ni un any que va anar-hi Mariano Rajoy, amb qui Trump semblava portar-se prou bé per repetir el seu discurs sobre el conflicte amb Catalunya. Caldrà veure com es porta un dels líders mundials més rellevants amb Borrell, en mans de les relacions exteriors espanyoles gràcies a Pedro Sánchez. Potser se'l podrà guanyar si repeteix unes altres paraules que va dir el mateix dia que va comparar-lo amb Hitler, reconeixent que ell (com el dirigent nord-americà) pertany a la "casta".