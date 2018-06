[Vídeo] Harvard ja considera els catalans ciutadans de la República catalana

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

8 de juny de 2018, 10.02 h







Uuuufffff . . . que bé: la propera vegada que vagi a Anglaterra ja no em farà tanta vergonya com em fèia quan ens consideraven ePPanyols . . .





És que l'estat ePPanyó està tan mal considerat . . . !!!





Tenen (merescuda) fama d'ignorants, PPedants, no gaire higiènics, bocamolls, fanfarrons però quan arriba l'hora covards . . . bé, molts defectes i molt poques virtuts per no dir cap.





. . . i la majoria són tan CRETINS que se senten orgullosos de ser com son !!!