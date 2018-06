Restituirà el nou Govern al major Trapero?

Última actualització Divendres, 8 de juny de 2018 11:00 h

"No serà una decisió precipitada", comentava Artadi

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La portaveu del Govern, Elsa Artadi, no ha revelat si es restituirà o no al Major Josep Lluís Trapero com a comissiari en cap dels Mossos d'Esquadra.

Trapero va ser destituït del seu càrrec per l'article 155. Artadi però no aclarit què passarà amb el càrrec que ocupava el major i ha comentat que la decisió l'ha de prendre el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el major. El que sí que ha comentat és que "no serà una decisió precipitada".

El que de moment sembla que sí que ha fet el govern --i es pot dir-- és que ha restituït alguns dels alts càrrecs que s'havien apartat amb la intervenció del Gobierno, com Antoni Molons, destituït al març després de la seva detenció arran les investigacions de l'1-O, i que ha estat nomenat Secretari de Comunicació; o Annabel Marcos, cessada com a directora de l'Escola de Mossos per ser acusada de traslladar urnes. Ara és la nova secretària d'Administració i Funció Pública.

Notícies relacionades