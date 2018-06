Puigdemont revela que existeix un vídeo sobre ell a la presó: ''M'han dit que sóc al pati''

Última actualització Divendres, 8 de juny de 2018 10:30 h

El president no es fia de Sánchez: "De moment no hi ha cap política sobre la taula"

Redacció | El president Carles Puigdemont reconeix que existeix un vídeo sobre ell a la presó de Neumünster. "Jo no l'he vist però he parlat amb periodistes que sí", ha explicat el president des d'Alemanya en una entrevista a Rac 1, on ha detallat que les imatges que intenten vendre a Espanya surt ell al patí vestit amb l'uniforme de la presó. Ho ha explicat en ser preguntat sobre els vídeos de Junqueras, Forn i Romeva a Estremera i en aquest sentit, el líder de JxCat assegura que tampoc ha vist les imatges per no contribuir a un fet "denigrant".

En aquest sentit, Puigdemont ha reconegut que hi havia risc de detenció a Alemanya però "havíem d'assumir-lo perquè hem d'explicar a Europa què passa a Catalunya i a Espanya". I sobre la seva detenció, ha dit que es va fer amb una professionalitat i educació "exquisits".

Tanmateix, el líder de JxCat ha revelat alguns detalls sobre la seva vida a la presó, on ha rebut un tracte "molt correcte". "Em va recordar a la Model", ha explicat Puigdemont afegint que ho va viure com una experiència periodística. "Només teníem una hora i mitja de pati", ha assenyalat Puigdemont, que ha detallat que van estar 23 hores dins la cel·la durant els 4 dies de setmana santa.

La sentència del tribunal alemanya, en menys d'un mes

El president legítim ha dit que se sent segur tant a Alemanya com a Bèlgica però té la voluntat de tornar a Brussel·les. "Podem fer molt bona feina des d'allà", ha reblat Puigdemont que creu que en menys d'un mes coneixerem la decisió del tribunal alemany. D'altra banda, ha explicat que entre els alemanys hi ha "afecte" cap als exiliats catalans i no s'entén que l'Estat persegueixi els líders independentistes.

Pel que fa a la relació amb Oriol Junqueras, Puigdemont ha dit que en les informacions sobre la seva mala relació hi ha molta "falsedat". "Hi ha ganes de fer-ne show sensacionalista", ha lamentat el president que ha afirmat que ell li ha enviat dues cartes a Junqueras però no n'ha rebut cap del republicà.

Puigdemont no es fia de Sánchez

Sobre el nou govern espanyol, Puigdemont ha insinuat que no es fia de Sánchez tot i que creu que una trobada immediata entre els dos presidents és una molt bona notícia. "Rajoy se n'ha anat però les seves polítiques s'han quedat", ha retret el líder de JxCat, que ha lamentat que Sánchez, de la mateixa manera que Rajoy, no vulgui negociar un referèndum per la independència. "De moment no hi ha cap política sobre la taula", ha retret.

Puigdemont ha recordat que els 45 punts que vol negociar Sánchez amb Catalunya són lleis que ja estaven pactades. "No estem negociant res", ha reblat el president, tot afegint que "són compromisos signats de l'Estat amb Catalunya" que van ser tomats pel TC la gran majoria.

Tanmateix, s'ha mostrat molt crític amb els ministres de Sánchez. Sobre Josep Borrell ha dit que és un ultra agressiu per a Catalunya que ha atiat la confrontació. Ha mostrat una "manca de respecte i no ha rectificat", ha sentenciat.

El full de ruta a Catalunya

Preguntat sobre el full de ruta, Puigdemont creu que el Govern i el Parlament han "d'esgotar el màxim" les seves competències però reconeix que "això té unes limitacions perquè fa difícil el mandat ciutadà".

"Molta gent està disposada a acordar amb l'Estat per exercir el seu dret", ha apuntat Puigdemont, que ha deixat clar que la "prioritat és sempre una negociació per arribar a un acord com van fer els escocesos".

Per últim, creu que no s'hauria de presentar a unes noves eleccions. "No ho tinc en les meves previsions", assegura el president que també apunta que s'ha de "treballar" perquè no hi hagi una convocatòria d'eleccions anticipada.

