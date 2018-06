El nou director del CNI va entrar a l'Exèrcit durant el franquisme

8 de juny de 2018, 14.23 h

El país de Ñ, a punt de ser multat per la UE, per milionèsima vegada. Està molt clar que d´on no n´hi ha no en pot rajar. I així segueixen, amb una sequera extrema.





http://elmon.cat/monplaneta/actualitat/espanya-davant-tribunal-ue-mala-gestio-dels-residus